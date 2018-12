Potenzial der Szene

Unser Buko-Liebling Gero Jansen hat schon einen Remix für Harvey McKay auf Carl Cox’ Label Intec Digital rausgehauen und neben vielen weiteren Remixen auch seine eigene EP “Movement“ veröffentlicht. Umso besser, dass er im noch jungen Jahr gleich wieder bei uns ist! Noch besser, dass er mit Moritz Hofbauer noch jemanden aus Karlsruhe mitbringt, der ihm auch im Sound ganz nah ist. Und last but not least gibt sich Peter aka Lex Bär mit treibenden Minimal- und Tech-House-Beats die Ehre und vertritt das Hause Bukowski. Zeigt den Jungs von der Oberrheinischen Tiefebene, auf welcher Tanzfläche die Stimmung am besten ist...!