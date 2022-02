Poulsen - Diemer - Blikslager - Wiest

Das Quartett bestehend aus Pauli Poulsen, Noah Diemer, Jan Blikslager und Malte Wiest vereint Musiker der Stuttgarter, Kölner und Mainzer Jazzszene.

Sie spielen sowohl Stücke der großen Broadway-Komponisten als auch Titel legendärer Jazzmusiker wie Thelonious Monk oder Joe Henderson.

Die Musiker interpretieren die Stücke sowohl im Stile der Tradition, als auch auf persönliche Art und Weise und versuchen so in einen Dialog miteinander zu kommen. Wichtig ist ihnen, dass jeder spontan Impulse geben kann, den die Band aufnimmt, und sich jedes Stück so in eine andere Richtung entwickelt.

Besetzung: Pauli Poulsen (git); Noah Diemer (p); Jan Blikslager (b); Malte Wiest (dr)