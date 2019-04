Keine andere Metal-Band hat in den letzten Jahren eine solche Erfolgskurve hingelegt! 2018 darf wahrhaft Großes von POWERWOLF erwartet werden, schließlich haben die absoluten Hohepriester des Metals es in ihrer Karriere immer wieder geschafft, sich selbst völlig zu übertreffen und Fans über den ganzen Globus maßlos zu begeistern!Mit Blessed & Possessed (2015) erreichten POWERWOLF in der CZ erstmals GOLD-Status und bissen sich POWERWOLF neun Wochen lang in den offiziellen deutschen Top 100-Album-Charts fest - dabei ging es bis in die TOP #3 der Albumcharts! Der Vorgänger Preachers Of The Night (2013), sowie die DVD The Metal Mass (2016), stürmten sogar die Spitze der deutschen Charts. Auch die dazugehörige Wolfsnächte-Tour, bei der POWERWOLF als Headliner die großen Locations füllten, wurde zu einem einzig großen Triumphzug – ebenso die zahlreichen Sommerfestival-Shows bei dem die Massen begeistert und vollkommen in den Bann des Wolfes gezogen wurden. Am 20. Juli 2018 erscheint The Sacrament Of Sin via Napalm Records: Ein verdammt eingängiges und intensives Album – maximal furios, episch, heavy und wölfisch! POWERWOLF bleiben sich selbst und ihrem einzigartigen Stil auch auf der siebten Scheibe treu. The Sacrament Of Sin hält ein glattes Dutzend (12 Songs sind nur auf der ltd. Earbook-Edition, 2.500 Stück, drauf – ansonsten sind es 11 Songs) Metal-Psalme für die Ewigkeit bereit! Erneut legen die Wölfe ein Album vor, das mit seinen eingängigen Hooklines und catchy Refrains sofort ins Ohr geht, an dem man sich aber auch beim x-ten Durchlauf noch nicht sattgehört hat. The Sacrament Of Sin zeugt gleichzeitig von kompositorischer Gewieftheit und ungezähmter wölfischer Wildheit!Apropos „wölfisch“: Der musikalische Stil ist bei POWERWOLF nicht der einzige Aspekt, der sie wahrlich einzigartig macht. Von Beginn an präsentierte die Band ein starkes inhaltliches wie optisches Konzept, das ihrer Musik den perfekten Rahmen verleiht. Das beginnt bei den mit Wortspielen gespickten Texten und geht über die liebevoll und plakativ designten Artworks bis zu der aufwändigen, opulent ausgestatteten Bühnenshow inklusive stimmiger Requisiten und natürlich der passend düsteren Aufmachung aller Bandmitglieder. Denn POWERWOLF überzeugen nicht nur auf Konserve, sondern auch auf der Bühne, wo sie sich als wahre Meister des Entertainments erweisen, die bei jedem Auftritt gemeinsam mit ihren Fans eine riesige Metal-Party feiern. POWERWOLF verlassen sich nicht nur auf ihre großartigen Songs, sie halten eine wahre Metal-Messe ab und spielen gekonnt mit religiösen/spiritistischen Elementen. Die stimmige Lichtshow sorgt ebenso wie die sakral gestalteten Bühnenbilder für die angemessen feierliche Stimmung, und ohne die obligatorische Segnung durch Frontpriester Attila lässt die Band keinen ihrer Metal-Jünger nach Hause. POWERWOLF vereinen einfach alle Aspekte zu einem mitreißenden, Gänsehaut evozierenden Gesamterlebnis, das ihnen den Ruf als eine der besten Live-Bands überhaupt eingebracht hat. Spätestens live kriegt der Wolf jeden! Das hat die Band inzwischen auf allen großen deutschen und europäischen Festivals wie Wacken, Hellfest, Graspop, Summer Breeze, Masters Of Rock – um nur einige wenige zu nennen - und auf internationalen Headliner-Tourneen unter Beweis gestellt.Bereits mit dem Debüt Return In Bloodred (2005) sowie dem Nachfolger Lupus Dei (2007) konnten sie weit mehr als nur einen Achtungserfolg verbuchen. Bible Of The Beast demonstrierte 2009, dass die Band endgültig ihren ganz eigenen Stil und Sound manifestiert hatte: Die Einbindung von Orgelklängen sorgte ebenso für einen unverkennbaren Band-Klang wie die opulenten Chöre und Attila Dorns Gesang. Nicht zu vergessen: das wölfische Gespür für große Metal-Hymnen, das sie auf dem grandiosen Blood Of The Saints noch mehr verfeinerten.Diese Erfolgsstory wird nun mit The Sacrament Of Sin fortgeschrieben und in neue Dimension katapultiert. Zahlreiche Magazine werden ihre Titelstory den Wölfen widmen, zudem sind POWERWOLF auch dieses Jahr für hochkarätige Festivals wie dem Download France, Summer Breeze, Graspop, Masters Of Rock und zahlreichen weiteren bestätigt. Im Herbst steht die nächste umfangreiche Wolfsnächte-Tour an, bei der POWERWOLF die bisher aufwändigste und größte Bühnenshow auffahren wird. Darauf ein Hallelujah und Amen & Attack!