Powder for Pigeons + Der Film

Wer dieses fantastische Duo im letzten Jahr verpasst hat, sollte sich ein Post-it mit GRÜNDONNERSTAG OLÉ OLÉ an die Rübe nageln: es gibt nicht viele Paare, die so energetische Riffs mit einer solchen Dynamik fabrizieren, dass man meint, da stehen mindestens 6 Leute auf der Bühne. Und sie haben ein neues Album im Gepäck: OVER & OUT. Die Emma verleiht das Prädikat: Besonders wertvoll! Wir freuen uns mega, dass die Zwei uns wieder beehren, wo sie doch sonst nur auf der großen weiten Weltbühne zaubern.. ;-)https://youtu.be/h7eSBXcH9u4Supportet werden die Ausnahmekünstler vom taufrischen und aufstrebenden Alternative-Rock-Stern Der Film aus Heilbronn. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft.