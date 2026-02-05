Power Country

Die Country-Band mit dem besonderen Stil ist zurück auf den Bühnen im Lande. Vier gestandene Musiker, die mit voller Überzeugung diese Musik darbieten.

Country-Rock und Country-Blues vom Allerfeinsten mit einer Solo-Gitarre die Seinesgleichen sucht. Nicht umsonst sagte man auch - Die schnellste Gitarre im Wilden Süden. Nach acht Jahren geht es wieder los. Und die Premiere findet im Asperger Glasperlenspiel statt. Diese Band spielt nicht den zarten, sondern den etwas härteren Country-Stil. Songs von Interpreten wie Alan Jackson, Garth Brooks, Albert Lee, Eric Clapton u.v.m. Kommt und überzeugt euch selbst.