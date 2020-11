Power! Percussion - „Around the World! - Welcome to the Journey"

Von Afrika bis Asien, von den Alpen bis zum Himalaya und von Melbourne bis zur Bronx: Rhythmus ist überall! Mit AROUND THE WORLD - WELCOME TO THE JOURNEY bringen die Schlagzeuger von POWER! PERCUSSION die gesamte rhythmische Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen auf die Bühne. Das Instrumentarium reicht von der arabischen Darabuka, über die afrikanische Djembe, das europäische Konzert-Marimba und die japanische Taiko bis hin zur amerikanischen Mülltonne. Und die legendären Haushalts-Leitern dürfen diesmal ausnahmsweise Made in China sein ...

Wie ansteckend es quer durch alle Kontinente groovt, spüren die Besucher dieses Konzerts mit jeder Faser ihres Körpers. Bekannt für einen mindestens ebenso ansteckenden Humor sorgt POWER! PERCUSSION mit neuer, internationaler Besetzung wieder für gelungene Überraschungen, mitreißende Momente und eine grandiose Stimmung.

WELCOME TO THE JOURNEY!

Ein lebendiger Mix aus Konzert und Bühnenshow. Kraftvolle Beats und mitreissende Rhythmen, virtuose Melodien und ein großartiger Sinn für Humor.