Power Point Karaoke mit Nik Salsflausen

Manche Abende beginnen harmlos – und enden im völligen Präsentationschaos. Am 14. November ist wieder PowerPoint-Karaoke in der Maschinenfabrik:

Sechs Menschen aus der Poetry- und Comedyszene betreten die Bühne, halten eine Präsentation – und haben keine Ahnung, was auf den Folien steht. Jeder Klick bringt eine neue Überraschung, jeder Versuch, Sinn in das Unbekannte zu bringen, wird zur komischen Gratwanderung zwischen Impro-Genie und totalem Absturz.

Moderiert wird der Abend erneut von Nik Salsflausen, der mit viel Gespür für Timing, Ironie und Eskalation durch das Programm führt. Ein Platz auf der Bühne bleibt für eine spontane Person aus dem Publikum reserviert – und Publikumsfragen sind natürlich ausdrücklich erlaubt.