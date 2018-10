× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Power Point Karaoke hat im Kunstverein ein neues Zuhause gefunden. Hier singt man nicht, sondern redet.

Man liest nicht ab und verliert sich in Melodien, sondern improvisiert so gut es geht. Es kommt weniger auf Können oder Inhalte an – ausschlaggebend ist allein die gute Show.