Für Schulklassen und alle Filmbegeisterte.

Einlass ab 9:00 Uhr, bzw. für den 2. Film 9.30 Uhr.

Beginn der Vorstellungen 9.30 Uhr, bzw. beim 2. Film 10:00 Uhr

Alle Infos zur Anmeldung, sowie das Anmeldeformular, finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.spielmobil.org.

Power to the children

Dokumentarfilm

Deutschland 2018

Regie: Anna Kersting

87 Minuten

Empfohlen ab 10 Jahren

Nach der Filmvorführung am Freitag gibt es ein online Meeting mit der Regisseurin Anne Kersting.

Kinder in Indien nehmen ihr Leben in die eigenen Hände. Sie sind nicht länger bereit, soziale Missstände und Umweltverschmutzung zu ertragen. Sie gründen Kinderparlamente/Nachbarschaftsparlamente, wählen ihre eigenen Minister und kämpfen dafür, dass ihre Rechte respektiert werden. Sie ändern nicht nur ihr eigenes Leben zum Besseren, sondern auch das der ganzen Dorfgemeinschaft.Der Film erzählt aus der Perspektive der Kinder, über ihre Herausforderungen und Aktionen in einer Gesellschaft, in der von Kindern erwartet wird, dass sie dem Beispiel der Erwachsenen folgen. Doch diese Kinder gehen einen neuen Weg – mit Entschlossenheit, Mut und Kreativität.