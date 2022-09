Für Schulklassen und alle Filmbegeisterte.

Einlass ab 9:00 Uhr, bzw. für den 2. Film 9.30 Uhr.

Beginn der Vorstellungen 9.30 Uhr, bzw. beim 2. Film 10:00 Uhr

Alle Infos zur Anmeldung, sowie das Anmeldeformular, finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.spielmobil.org.

Binti – Es gibt mich!

Belgien, Niederlande 2019

Regie: Frederike Migom

81 Minuten

FSK ab 6 Jahren, empfohlen ab 8 Jahren

Auszeichnungen: 2020: "ECFA Award for Best European Children’s Film"; 2019: "Best Children’s Film", Cinekid Amsterdam; 2019: "Grand Prix de Montréal for the Best Film", Montréal International Children’s Film Festival

Themen: Migration, Flucht, fremde Kulturen, Mädchen, Solidarität

Unterrichtsfächer: Ethik, Religion, Medienkunde, Politik, Sozialkunde, Kunst

Binti lebt in Belgien und möchte als Vloggerin einmal genauso berühmt werden wie ihr großes Vorbild Tatyana Beloy. Sie nutzt jede Gelegenheit, um mit ihrem Smartphone fantasievolle Videoclips herzustellen. Lebhaft, selbstbewusst und höchst kreativ postet sie die Videos auf ihrem Channel. Sie ist stolz auf ihre rund tausend "Follower". Aber sie lebt auch in großer Unsicherheit. Denn sie und ihr Vater haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Bintis Social-Media-Kanal steht dafür, dass sie, obwohl sie keine Papiere hat, "existiert". Als die Polizei eines Tages überraschend eine Ausweiskontrolle in dem Wohnheim durchführt, in dem Binti mit ihrem Vater lebt, können die beiden in letzter Sekunde entwischen. Wenn jemand herausfindet, dass sie keine Papiere besitzen, können sie zurück in den Kongo geschickt werden, aus dem ihr Vater stammt und wo Binti geboren wurde. Zum Glück lernt Binti auf der Flucht den schüchternen Elias kennen, der mit seiner alleinerziehenden Mutter am Rande eines Waldes lebt und sich regelmäßig in sein Baumhaus zurückzieht. Elias hat es sich in den Kopf gesetzt, die vom Aussterben bedrohten Okapis aus dem Kongo zu retten, aber er weiß nicht, wie er auf sein Anliegen aufmerksam machen soll. Mit ihrem großen Talent als Bloggerin erklärt sich Binti bereit, ihm zu helfen.

Die clevere, medienaffine Binti lässt uns mitfühlen, was es heißt, in ständiger Angst vor Abschiebung zu leben. Trotz ernster Themen wie Asyl, Illegalität und Abschiebung ist "Binti" ein leichthändig gemachter, vergnüglicher Film. Dafür sorgen schon die wunderbar schrägen Versuche, ein cooles Video für die Okapis zu machen. Die Regisseurin Frederike Migom inszeniert mit flotten Schnitten, spritzigen Dialogen und einer überaus farbenfrohen Ausstattung. Auf gute Art erfahren Kinder hier viel über die Situation von Migrant*innen.