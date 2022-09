Für Schulklassen und alle Filmbegeisterte.

Einlass ab 9:00 Uhr, bzw. für den 2. Film 9.30 Uhr.

Beginn der Vorstellungen 9.30 Uhr, bzw. beim 2. Film 10:00 Uhr

Alle Infos zur Anmeldung, sowie das Anmeldeformular, finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.spielmobil.org.

Die fabelhafte Reise der Marona

Animationsfilm

Frankreich, Belgien, Rumänien 2019

Regie: Anca Damian

88 Minuten

FSK ab 0, empfohlen ab 8 Jahren

Weltweit vielfach ausgezeichneter Film

Themen: Tiere, Tod/Trauer, Fantasie

Unterrichtsfächer: Kunst, Ethik

Erzählt wird die Lebensgeschichte einer zauberhaften Hündin und ihrer wechselnden Besitzer. Als „Welpe Nummer 9“ geboren, bekommt sie von jedem Besitzer einen anderen Namen und hinterlässt tiefe Spuren in den Leben dieser Menschen. Aber bei keinem kann sie bleiben. So sehr sie sich immer wünscht, dass alles so bleibt wie es ist, streben die Menschen nach Veränderung.

Der Film begeistert mit einem Feuerwerk an bunten, visuellen Ideen. Die Poesie der Sprache, Fantasie und Humor vereinen sich zu einem einzigartigen Meisterwerk, bei dem alle Sinne angeregt und die widersprüchliche Schönheit des Lebens gefeiert werden.