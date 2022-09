Für Schulklassen und alle Filmbegeisterte.

Einlass ab 9:00 Uhr, bzw. für den 2. Film 9.30 Uhr.

Beginn der Vorstellungen 9.30 Uhr, bzw. beim 2. Film 10:00 Uhr

Alle Infos zur Anmeldung, sowie das Anmeldeformular, finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.spielmobil.org.

Geschichten vom Franz

Österreich, Deutschland 2022

Regie: Johannes Schmid

78 Minuten

FSK 0, empfohlen ab 6-11 Jahre

Prädikat „bes. wertvoll“,

Literaturverfilmung nach der Buchreihe von Christine Nöstlinger

Themen: Mobbing, Gender, Pubertät, Freundschaft, Vorbilder, Mutproben, Dialekte, Familie

Unterrichtsfächer: Sachkunde, Ethik, Religion, Deutsch, Medienkunde, Kunst

Franz geht in Wien in die Schule. In seiner Klasse ist er der Kleinste und immer, wenn er sich aufregt, bekommt er eine hohe Piepsstimme. Franz wird regelmäßig gehänselt und seine Eltern sind ihm keine große Hilfe. Aber auf seinen Freund Eberhard und seine Freundin Gabi kann er sich verlassen. Auf der Suche nach Ratschlägen wie er cooler werden kann, stößt er im Internet auf Videos des Influencers Hank Haberer, der zweifelhafte Tipps für richtige Männer gibt. Sollte er die Lösung seiner Probleme gefunden haben? Gabi und Eberhard bezweifeln das.