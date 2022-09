Für Schulklassen und alle Filmbegeisterte.

Einlass ab 9:00 Uhr, bzw. für den 2. Film 9.30 Uhr.

Beginn der Vorstellungen 9.30 Uhr, bzw. beim 2. Film 10:00 Uhr

Alle Infos zur Anmeldung, sowie das Anmeldeformular, finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.spielmobil.org.

Der Pfad

Deutschland, Spanien 2022

Regie: Tobias Wiemann

100 Minuten

FSK 6. Empfohlen ab 10 Jahren

Prädikat „besonders wertvoll“, Goldener Spat

Themen: Flucht, Kinder auf der Flucht, NS-Diktatur, Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg, Freundschaft, Solidarität

Unterrichtsfächer: Deutsch, Geschichte, Ethik, Religion, Kunst, Demokratie- und Friedenserziehung

Nach dem gleichnamigen Buch von Rüdiger Bertram

Frankreich 1940: Als die deutsche Wehrmacht in Frankreich einfällt, machen sich Ludwig und sein Sohn Rolf von Paris auf den Weg nach Marseille, um nach Amerika zu flüchten, wo die Mutter bereits wartet. Doch in Marseille gerät die Lage außer Kontrolle, , sodass sie über die Pyrenäen nach Spanien gehen wollen.Rolf, 12 Jahre, und sein Vater sind in Frankreich auf der Flucht vor den Nazis untergetaucht. Die Mutter ist bereits in den USA, nun wollen auch Rolf und sein Vater die Reise wagen. Als der Vater festgenommen wird, ist Rolf auf sich alleine gestellt. Nur das elternlose Mädchen Núria begleitet ihn auf der abenteuerlichen Reise, die nun beginnt. Eine spannende und berührende Geschichte.