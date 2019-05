Powerage - Tribute to AC/DC

Powerage gelten derzeit als die authentischte AC/DC-Tribute-Band weltweit. Dabei legt die Band den Schwerpunkt auf AC/DCs 1970er-Jahre-Ära, als die Band noch frisch die Hallen des Rock erzittern ließ: Glasklarer, kräftiger Sound und unüberhörbar die Stimme von Bon Scott!

Die Band steht ihren australischen Vorbildern in nichts nach, was die Ehrlichkeit deren Musik, den Bewegungsdrang eines Angus Young (alias Andy Köhler), kurzum den Charme eines klassischen AC/DC Konzerts angeht. Bon Scott is still alive! Stimmlich nahezu deckungsgleich präsentiert Otto Hehl die Überschallhits "Whole Lotta Rosie" und "Highway To Hell", aber auch Johnson-Klassiker wie "Hells Bells" und "Thunderstuck" sind immer dabei.

Wer auf AC/DC steht, steht auf Powerage! Die Jungs klingen wie AC/DC, machen eine Wahnsinns-Show und rocken jedes Haus!