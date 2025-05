Powerfinger – A Tribute to Neil Young

Die Tübinger Band Powerfinger ist die einzige Neil-Young-Tribute-Band im Wilden Süden!

Sie wurde im Jahre 2008 von dem Tübinger Musiker Jürgen Sturm (Frontman auch bei den Rocking Daddies) aus einer Passion heraus für die Musik des kanadisch-amerikanischen Musikers Neil Young gegründet. Ganz im Stil von „Neil Young & Crazy Horse“ bringt die Band sowohl Youngs elektrische Kracher der letzten 40 Jahre als auch die akustischen Perlen auf die Bühne – von „Heart of gold“, „Hey hey my my“ oder „From Hank to Hendrix“ über „Cinnamon girl“, „Cortez the killer“, „Cowgirl in the sand“ und „Like a hurricane“ bis hin zu „Rocking in the free world“, „Ohio“ und natürlich auch „Powerfinger“!

Die Band spielt im klassischen Line-up mit Musikern, die sich seit Jahren auch überregional einen Namen gemacht haben: Jürgen Sturm (Gitarre, Vocals, Bluesharp), „Nobbe“ Hahn (Gitarre), Jochen Bruche (Bass) und „Hoobie“ Türk (Drums).

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen! Die ehrenamtlichen Tapasköche servieren ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.