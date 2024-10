Neben dem PoetrySlam, dem Singer und Songrwirter Slam und dem Science Slam gibt es bei uns auch Power Point Karaoke.

Dabei wird aber nicht gesungen, wie es im ersten Moment anmutet...Nein, es ist vielmehr so, dass die PowerPoint Karaoke - ein neues Format ist, für ein altes Problem, das alle kennen, die schon einmal Präsentationen angehört haben: Die größte Herausforderung ist es, bei Bewusstsein zu bleiben und nicht mit dem Kopf auf die Tischkante zu knallen. Niemand interessiert sich für die letzte Dezimalstelle hinterm Komma und einfach alles vorzulesen, was auf den Folien steht, macht noch kein Referat! PowerPoint Karaoke ist eine Persiflage auf den alltäglichen PowerPoint-Irrsinn in Büros und Hörsälen: Sechs Referierende stellen sich wagemutig dem Publikum und der Herausforderung, auf der Bühne ad hoc ein max. sechsminütiges Referat zu einer PowerPoint Präsentation zu halten, die sie vorher noch nie gesehen haben. Worum es genau im Vortrag geht, erfahren die Referierenden und das Publikum erst bei der Präsentation. Ob man eine Abhandlung von Schrödingers Katze bekommt, die Einweisung zur Brand- und Unfallverhütung der Freiwilligen Feuerwehr in Durmersheim oder die Präsentation zum Junggesellenabschied "Heute Basti, morgen Knasti", entscheidet der Zufall. Nach jeder Präsentation gibt es die Möglichkeit zu Rückfragen aus dem Plenum. Die Referierenden präsentieren sich um Kopf und Kragen, denn am Ende entscheidet das Publikum mittels Applauslautstärke, wer den originellsten und komischsten Beitrag abgeliefert hat. In zwei Vorrunden und einem Finale entscheidet sich, wer am besten improvisiert, das Publikum auf seine Seite gezogen hat und das erste PowerPoint Karaoke im franz.K gewinnt. Durch den Abend führt Johannes Elster.