PowerPoint Karaoke ist eine Persiflage auf den alltäglichen PowerPoint-Irrsinn in Büros und Hörsälen: Sechs Referierende halten ad hoc ein sechsminütiges Kurzreferat zu einer PowerPoint-Präsentation, die sie vorher noch nie gesehen haben.

Ob man eine Abhandlung von Schrödingers Katze bekommt, die Einweisung zur Brand- und Unfallverhütung der Freiwilligen Feuerwehr in Durmersheim oder die Präsentation zum Junggesellenabschied „Heute Basti, morgen Knasti“, entscheidet der Zufall. Die Referierenden präsentieren sich um Kopf und Kragen, denn am Ende von zwei Vorrunden und einem Finale entscheidet das Publikum per Applaus, wer gewinnt.

Durch den Abend führt Johannes Elster