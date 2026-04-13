PowerPoint Karaoke ist eine Persiflage auf den alltäglichen PowerPoint-Irrsinn: Sechs Referierende stellen sich wagemutig der Herausforderung, spontan ein maximal sechsminütiges Referat zu halten.

Ob man eine Abhandlung über Schrödingers Katze bekommt, die Einweisung zur Brand- und Unfallverhütung der Freiwilligen Feuerwehr in Durmersheim oder die Präsentation zum Junggesellenabschied „Heute Basti, morgen Knasti“, bestimmt der Zufall. Am Ende entscheidet das Publikum mittels Applauslautstärke, wer den originellsten und komischsten Beitrag abgeliefert hat und das erste PowerPoint Karaoke in der Kulturscheuer gewinnt. Durch den Abend führt Johannes Elster.