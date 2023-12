PowerPoint Karaoke ist eine Persiflage auf den alltäglichen PowerPoint-Irrsinn im Büro oder im Hörsaal: Die Referierenden stellen sich wagemutig dem Publikum und der Herausforderung, auf die Bühne zu gehen und ad hoc ein max. sechsminütiges Referat zu einer ihnen völlig unbekannten PPT aus dem Internet zu halten.

Worum es genau im Vortrag geht, erfahren sie und das Publikum erst bei der Präsentation. Ob man eine Abhandlung von Schrödingers Katze bekommt, die Einweisung zur Brand- und Unfallverhütung der Freiwilligen Feuerwehr in Durmersheim oder die Präsentation zum Junggesellenabschied „Heute Basti, morgen Knasti” entscheidet der Zufall.

Nach jedem Referat gibt es die Möglichkeit zu Rückfragen aus dem Plenum. Die Referierenden präsentieren sich um Kopf und Kragen, denn am Ende entscheidet das Publikum mittels Applauslautstärke, wer den originellsten und komischsten Beitrag abgeliefert hat. In zwei Vorrunden und einem Finale entscheidet sich, wer am besten improvisiert und das Publikum auf seine Seite gezogen hat und das erste PowerPoint Karaoke im Scala gewinnt.