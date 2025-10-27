Eine völlig unbekannte Präsentation auf der Leinwand. 6 Minuten Zeit. Wer liefert die beste Performance bei völliger Ahnungslosigkeit vom Thema?

Das ist der Nervenkitzel hinter PowerPointKaraoke! Das Publikum entscheidet durch Applaus, wen der Teilnehmenden es am besten fand und im Finale ein zweites Mal präsentieren sehen will. Wenn du selbst dein Glück versuchen möchtest, dann melde dich gerne an und beweise uns dein Improvisationstalent! Durch den Abend führt Rhetoriktrainer Oliver Walter.

Anmeldung über post@walter-oliver.de