PowerPointKaraoke

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Eine völlig unbekannte Präsentation auf der Leinwand. 6 Minuten Zeit. Wer liefert die beste Performance bei völliger Ahnungslosigkeit vom Thema?

Das ist der Nervenkitzel hinter PowerPointKaraoke! Das Publikum entscheidet durch Applaus, wen der Teilnehmenden es am besten fand und im Finale ein zweites Mal präsentieren sehen will. Wenn du selbst dein Glück versuchen möchtest, dann melde dich gerne an und beweise uns dein Improvisationstalent! Durch den Abend führt Rhetoriktrainer Oliver Walter.

Anmeldung über post@walter-oliver.de

Info

logo.png
Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - PowerPointKaraoke - 2025-10-27 20:00:00 Google Yahoo Kalender - PowerPointKaraoke - 2025-10-27 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - PowerPointKaraoke - 2025-10-27 20:00:00 Outlook iCalendar - PowerPointKaraoke - 2025-10-27 20:00:00 ical

Tags