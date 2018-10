Alle Karteninhaber für die POWERWOLF-Show am 10.11.2018 in der Ludwigsburger MHP Area, haben die Möglichkeit, kostenlos an der offiziellen Aftershow-Party in der Rockfabrik Ludwigsburg teilzunehmen.

Hierfür muss am Eingang der Rockfabrik lediglich das Konzertticket vorgezeigt werden und schon steht einer amtlichen Aftershow-Party nichts mehr im Wege.

Be there!