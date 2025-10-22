Sprache ist Alltag und Leben, Kommunikationsmittel als Grundlage für Informationsaustausch jeglicher Art. Aus verschiedenen Dialekten, Wörterbüchern, Lebensgeschichten und Online-Chats bildete sich eine Formation heraus, die sich Prädikat V nennt. Fünf Subjekte suchen im Prädikat die gemeinsamen Akkusativobjekte. Durch eine zeitgenössische Formensprache, freie Improvisationen sowie verschiedene Kompositionsmethoden vereint Künstler und Musiker Simon Bauer seine Vision von Contemporary Jazz und Videoarbeiten mit den Gedichten von Katharina Püschel zu multimedialen Jazzwerken. Basierend auf der Idee eines fehlenden Harmonieinstruments erscheint nun das zweite Album dieser Konstellation.Wie klingt es, wenn sich fünf Personen gemeinsamen für einen Abend unterhalten?

Katharina Püschel (vc) Filip Kostláni (ts) Raphael Greil (tp) Moritz Holdenried (b) Simon Bauer (dr)