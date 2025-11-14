Prägen – eine Veredelungstechnik für Kalligraphie und mehr

Um eine Grußkarte oder ein Bild optisch zu veredeln, spielen neben der Kalligraphie/Schriftkunst auch weitere Gestaltungs- und Schmuckelemente eine Rolle.

Sie unterstreichen die Schrift, transportieren den Inhalt und prägen das Gesamtbild. Und genau um das geht es in diesem Workshop: um das Prägen. Wir fertigen zuerst individuelle Prägeschablonen an, wobei eigene Ideen umgesetzt werden können.

Dann erfahren Sie, wie das eigentliche Prägen funktioniert und auf was geachtet werden muss, um ein schönes Ergebnis zu erhalten. In der weiteren Gestaltung können Schriftelemente und auch Farben zum Einsatz kommen.

Hinweis: In diesem Workshop geht es primär um eine handwerkliche Veredelungstechnik.

Sie erhalten rechtzeitig vor Kursbeginn eine Materialliste.

Petra Kirchner, Ludwigsburg

Fr. 14.11.2025, 16 – 20 Uhr und Sa. 15.11.2025, 09:30 – 17:30 Uhr, (2-teiliger Kurs)

Kurs-Nr.: 25202

Eine Kooperation der keb Heilbronn mit Schreibwaren Seel

Weitere Infos auf keb-heilbronn.de/programm/kunst-literatur-kultur/kw/bereich/kursdetails/kurs/25202/kursname/Veredelungstechnik%20fuer%20Kalligraphie%20und%20mehr/kategorie-id/1/