Prägungen und Entfaltungen, Nadira Husain

Nadira Husain zeigt hybride Malereien zu Migration und Transkulturalität.

Vernissage Fr. 7.11.,19 Uhr

Nach ihrem Kunststudium an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris zog Nadira Husain (1980) nach Berlin. In ihren auffächernden, raumgreifenden Malereien und Installationen geht sie Themen wie Postmigration, Transkulturalität und kultureller Hybridität nach. Dabei verwendet sie traditionelle Handwerkstechniken und integriert Textilien und Keramik. Durch den Rückgriff auf Symbole und Erzählungen verschiedener Kulturkreise, die mit ihrem eigenen biografischen Hintergrund verknüpft sind, entstehen vielschichtige Bildkompositionen. In ihnen entspinnt sich ein dichtes Bezugsystem zu indopersischer Mogulmalerei, europäischen Comicfiguren und Elementen des Sufismus. Im Kunstmuseum Stuttgart präsentiert die Künstlerin jüngst entstandene und neue Arbeiten, eingebettet in eine vor Ort gestaltete Wandmalerei.