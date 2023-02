Präsent: Theo Paxino – Erinnerungen an frühere Leben

Der Vortrag wird anhand von Beispielen aus dem Praxisalltag eine Einführung in das Verständnis von Reinkarnation und Karma geben und diese Themen berühren: Unsere karmischen Erinnerungen und ihr Einfluss auf den heutigen Alltag – Der Rückblick in vergangene Leben und wie man vergessene Erfahrungen wieder ins Bewusstsein bringt – Innere Erlebnisreisen in die Vergangenheit und die Antworten auf spannende Lebens- und Schicksalsfragen.