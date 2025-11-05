Prävention: Vortrag Betrug unterwegs

Tipps & Tricks für Senioren und deren Angehörige zum Schutz gegen Betrüger unterwegs.

Diebe und Betrüger sind überall unterwegs. Im Supermarkt, der Gaststätte oder auf Reisen versuchen sie an unser Bargeld oder an Wertgegenstände zu gelangen. Auch im Internet wollen sie sich persönliche Daten verschaffen. Mit diesen verursachen sie oft großen finanziellen Schaden.

Ein/e Referent/in des Polizeipräsidiums Reutlingen bzw. des Kreisseniorenrats Reutlingen klärt darüber auf, wo die Gefahren liegen und wie Sie sich davor schützen können, Opfer zu werden.