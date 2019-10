Private Einsichten in China

Nach 38 Jahren China und unzähligen Asienreisen wurde er Mitglied einer chinesischen Familie. Sein Name war fortan KaLaoShi. Die Gattin lebt in Hangzhou (nahe Shanghai), der Provinz mit der höchsten Dichte an Millionären. Das war für ihn, der bis dato nur als Rucksackreisender unterwegs war, ein vollkommener Paradigmenwechsel. In den vergangenen fünf Jahren lernte er China und speziell seine neue Heimat aus einem gänzlich anderen Blickwinkel intensiv kennen. Klaus Gabriel, Ingenieur und Reisejournalist, erzählt von seinen Eindrücken in China.