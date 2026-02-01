Leitung: GABRIEL BEBEŞELEA

Solist: CARLOS FERREIRA, Klarinette

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 - 1791

- Ouvertüre zu „Don Giovanni“

WOLFGANG AMADEUS MOZART

- Klarinettenkonzert A-Dur KV 622

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770 - 1827

- 3.Sinfonie Es-Dur op.55 „Eroica“

Im Jahr 1994 gründet der weltbekannte tschechische Dirigent Jiřί Bĕlohlávek gemeinsam mit einer Gruppe talentierter junger Musiker das Prager Kammerphilharmonie-Orchester. Die internationalen Erfolge des Ensembles sowie ein rasch wachsendes Repertoire führen zunächst zur Umbenennung in PKF-Prague Philharmonia. Seit der Saison 2024/2025 tritt das Orchester unter dem Namen Prague Philharmonia auf.

Geboren 1987 absolviert Gabriel Bebeşelea seine Ausbildung bei bedeutenden Persönlichkeiten wie Bernard Haitink beim Lucerne Festival und Kurt Masur beim Aurora Classical Festival. 2011 erhält er ein angesehenes Praktikum beim Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, wo er Proben unter der Leitung einiger der weltweit führenden Dirigenten begleitet.

Geboren in Paredes, Portugal, erhält Carlos Ferreira ein Stipendium der Calouste Gulbenkian Stiftung für sein Studium an der Reina Sofia School of Music in Madrid in der Klasse von Michel Arrignon und Enrique Pérez Piquer. Anschließend setzt er seine Ausbildung am Conservatorium van Amsterdam bei Arno Piters und an der HEMU in Lausanne bei Florent Héau fort. In Portugal ist er Schüler von José Ricardo Freitas an der José Atalaya Musikakademie und ARTAVE und absolviert sein Studium bei Nuno Pinto an der Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) in Porto.