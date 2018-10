Praktikum "Down Under"

Alexandra Hauser gibt einen Überblick über Praktika in Australien und Neuseeland. Als ehemalige Praktikantin in Neuseeland beantwortet sie im Rahmen einer Präsentation eure Fragen: Wie finde ich selbst eine Praktikumsstelle und wer vermittelt Praktika? Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Natürlich wird anschließend auch Zeit für eure individuellen Fragen bleiben. See you there!