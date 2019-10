Praktikum in den USA, Kanada,Australien und Neuseeland

Dürfen Praktika bezahlt sein? Brauche ich für ein Praktikum ein Visum? Wird das Praktikum in Deutschland an- erkannt? Die Expertin für Auslandsaufenthalte, Dr.Vera Christoph, erläu- tert am 07.11. welcher Zeitraum für die Organisation eines Praktikums eingeplant werden sollte und welche Bewerbungsunterlagen benötigt werden. Detailliert besprochen werden die kanadischen und US-ameri- kanischen Besonderheiten. Im Anschluss beantwortet sie gerne Fragen. Als ehemalige Praktikantin in Neuseeland wird Alexandra Hauser am 14.11. berichten und eure individuellen Fragen zu Praktika „Down Un- der“ beantworten.