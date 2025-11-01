Praxis Hohenlohe

Die Band PRAXIS um Gründungsmitglied Jürgen Gierke (Schlagzeug, Saxofon, Gesang) lässt sich bis heute nicht wirklich einem bestimmten Genre zuordnen.

Ob Rock oder Blues, mal Reggae, mal A-capella-Gesang bis hin zum klassischen „(Er-)folks-Lied“ findet alles seinen Platz. Besungen wird seit der Gründung 1982, auch in der heute aktuellen Besetzung mit Albrecht Haag (Tasten, Flöten, Gesang), Jörg Hurter (Gitarren, Gesang) und Jürgen „Maui“ Maurer (Bass, Gesang), so ziemlich alles, was Hohenlohe bewegt und ausmacht.

Ob landwirtschaftliche Themen wie in „Saupatent“, „Monsanto“ oder „24 Schdunda Bulldog“, das legendäre Gassenfest in „Eberbach (… drei Tage wach)“ oder die Kuriositäten und die Schönheit von Hohenlohe („Heit is Feschd“, „Sou schee“) - nicht selten mit einem Augenzwinkern und der typisch Hohenlohischen Schlitzohrigkeit.