Predigtreihe Sehnsucht in der Kirche St. Johannes

Am Sonntag wird die schwäbische Kabarettistin im 11-Uhr-Sonntagsgottesdienst der St. Johannes Kirche predigen. Dabei wird das Thema "Sehnsucht" im Mittelpunkt ihrer Predigt stehen. Die Predigt am Sonntag ist Teil einer Predigtreihe "Sehnsucht". Weitere Predigten mit interessanten Persönlichkeiten wie Dorothea Kliche-Behnke (SPD-Politikerin und MdL und Kirchengemeinderätin von St. Petrus) und Angelika Volkmann (ehem. Pfarrerin der Bonhoefferkirche) werden in den kommenden Monate folgen. In loser Folge findet die Predigtreihe bis Ende Oktober im Sonntagsgottesdienst statt. Sie sind herzlich eingeladen über mehrere Monate hinweg in das Thema "Sehnsucht" einzutauchen und verschiedene Prediger kennenzulernen!