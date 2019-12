Preisträgerkonzert mit dem SWR Symphonieorchester

Dieses Konzert ist in jedem Jahr ein besonderer Höhepunkt – und erneut dürfen wir uns gespannt auf die drei jungen, preisgekrönten Künstlerinnen und Künstler freuen, die hier mit dem SWR Symphonieorchester im vierten Jahr seines Bestehens auftreten: auf den Stuttgarter Pianisten Robert Neumann, 2018 als „SWR New Talent“ gewählt, die Mezzosopranistin Eva Zaïcik, 2. Preis für Gesang beim bedeutenden Concours Reine Elisabeth in Brüssel und den jungen Dirigenten Kerem Hasan, Gewinner des Young Conductors Award der Salzburger Festspiele und seit dieser Saison Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck.

SWR Symphonieorchester - Kerem Hasan, Dirigent - Robert Neumann, Klavier - Eva Zaicik , Mezzosopran

Britten Four Sea-Interludes op. 33a Rachmaninow Rhapsodie über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester a-Moll op. 43 Bartok Tanzsuite für Orchester Sz 77 Berio Folk Songs für Mezzosopran und Orchester