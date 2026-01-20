Die Jugendmusikschule Leonberg lädt herzlich zum Preisträgerkonzert von Jugend musiziert ein. Der bundesweite Wettbewerb gilt als wichtigster musikalischer Nachwuchswettbewerb in Deutschland und fördert seit über 60 Jahren junge Talente. Ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule präsentieren an diesem Abend ihre prämierten Beiträge – von solistischen Darbietungen bis zu Kammermusik.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm und beeindruckende musikalische Leistungen unserer jungen Preisträgerinnen und Preisträger.