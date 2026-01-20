Preisträgerkonzert

Theater im Spitalhof Leonberg Spitalhof 2, 71229 Leonberg

Die Jugendmusikschule Leonberg lädt herzlich zum Preisträgerkonzert von Jugend musiziert ein. Der bundesweite Wettbewerb gilt als wichtigster musikalischer Nachwuchs­wettbewerb in Deutschland und fördert seit über 60 Jahren junge Talente. Ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule präsentieren an diesem Abend ihre prämierten Beiträge – von solistischen Darbietungen bis zu Kammermusik.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm und beeindruckende musikalische Leistungen unserer jungen Preisträgerinnen und Preisträger.

