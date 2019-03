Preisträgerarbeiten des 66. Europäischen Wettbewerbs

Unter dem Motto "YOUrope - es geht um DICH!" hat der 66. Europäische Wettbewerb Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen, sich aktiv für die Zukunft Europas einzusetzen und gefragt, was aus ihrer Sicht verändert werden soll. Die Ausstellung zeigt die Arbeiten der Preisträger aus den Reutlinger Schulen.

Am 15. Mai hält der „Europa-Bus“ in Reutlingen an der Marienkirche! Am Bus erwarten die Besucher*innen zahlreiche interaktive Stationen. Neben einem Europa-Puzzle, einer visuellen Darstellung, einer Foto-Aktion und einem Kurzfilm wird es zahlreiches Informationsmaterial geben und persönliche Gespräche können stattfinden.

Außerdem wird es eine offene Malaktion von Jugendkunstschule und Design + Kunst Akademie Reutlingen geben:

Eigene Ideen mitbringen, sich inspirieren lassen vom Europa-Bus oder von dem, was an Anregungen im Mal-Zelt geboten ist: Einfach mitmachen! Anschließend werden die Arbeiten in der Galerie auf dem Podest der Reutlinger Stadtbibliothek neben den Arbeiten zum "Europäischen Wettbewerb" präsentiert.