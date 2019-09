Preisverhandlungen mit Lopez-Einkäufern & Psychologie und Dramaturgie bei schwierigen Preisverhandlungen

In vielen Großunternehmen werden die Einkäufer heutzutage professionell geschult – in Supply Chain Management ebenso wie in Verhandlungstechnik und Kommunikations-Psychologie. In Verhandlungen mit den meist technisch geschulten Verkäufern und Key Account Managern führt das oft zu einem ungleichen Kampf.

Vor diesem Hintergrund bietet die Schulungsreihe zu Strategie und Psychologie bei schwierigen Verhandlungen ein auf diese Herausforderungen zugeschnittenes Instrumentarium.

Sie bekommen Einblick in die Mechanismen moderner Einkaufsstrategien und die Hintergründe der Lieferanten-Auswahl. Es findet ein Training der spezifischen Anwendung der Kommunikations-Psychologie zum Ausgleich des Machtgefälles mit Hilfe von psychologischen Mechanismen statt. Diese Schulungen bietet die Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH zusammen mit Herrn Diplom-Kaufmann Hans-Andreas Fein und Frau Diplom-Psychologin Elke Woertche an.

Aufgrund der großen Nachfrage in den Jahren 2014 bis 2018 bieten wir wieder folgende Schulungen an:

Preisverhandlungen mit „Lopez-Einkäufern“, 15.Oktober 2019

Psychologie und Dramaturgie bei schwierigen Preisverhandlungen, 16.Oktober 2019

DIE REFERENTEN

• Hans-Andreas Fein (15.Oktober und 16. Oktober 2018)

Diplom-Kaufmann, Stuttgart, seit über 20 Jahren Berater, Coach und Trainer für Autozulieferer und

Maschinenbauer

• Elke Woertche (16. Oktober 2018)

Diplom-Psychologin, Groß-Zimmern, mehr als 20 Jahre Erfahrung als Psychologin mit eigener Praxis und

als rechtspsychologische Gutachterin