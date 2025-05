Preisverleihung 27. Hansel-Mieth-Preis

Mit dem Preis erinnert die Agentur Zeitenspiegel Reportagen an ihr 1998 verstorbenes Ehrenmitglied Hansel Mieth aus Fellbach, die sich als Fotografin für das US-Magazin Life vor allem sozialen Themen widmete. Der Hansel-Mieth-Preis 2025 geht an Frauke Hunfeld und Alexander Kauschanski (Text) sowie Max Avdeev (Fotos) für ihre Reportage "Das Lager", erschienen im Spiegel. Die Reportage beschreibt die Zustände in Deutschlands größter Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tegel, wo tausende Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben - während etliche Firmen mit diesen Zuständen gute Geschäfte machen.