Preisverleihung Blühende Gärten Heilbronn

Beim Wettbewerb „Blühende Gärten in Heilbronn“ konnten Heilbronner Hobbygärtner zeigen was sie draufhaben. Mit gepflegten, bunten Balkonen, Vorgärten, Natur- und Insektengärten, Kleingartenanlagen, Blumengärten u.v.m. haben sie freundliche Akzente im Stadtbild gesetzt und die BUGA auch außerhalb des Geländes erlebbar gemacht. Und bei wem blüht es nun am Schönsten? Diese Frage wird bei der feierlichen Preisverleihung in der Harmonie in Heilbronn beantwortet.