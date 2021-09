Preisverleihung Europäischer Dramatiker:innen Preis

Das Schauspiel Stuttgart vergab 2020 erstmals den Europäischen Dramatiker:innen Preis.

Die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geförderte und mit 75.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt eine:n europäische:n Dramatiker:in für ein herausragendes Gesamtwerk.

Der Europäische Dramatiker:innen Preis ist der erste hochkarätige Preis, der die dramatische Kunst in Europa in all ihrer Vielfalt in den Blick nimmt und sie als verbindendes Element zwischen den europäischen Kulturen versteht. Neben dem Hauptpreis verleiht das Schauspiel Stuttgart zudem den Europäischen Nachwuchsdramatiker:innen Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist und von der SRH Holding gefördert wird.

Die Preisverleihung wird begleitet durch künstlerische Beiträge und Diskussionen, außerdem zeigen wir die Stuttgarter Premiere von Seuls, von und mit Wajdi Mouawad, eine Produktion des Théâtre national de la Colline.