Preisverleihung Kunst- und Kulturpreise der Haller Bürgerstiftung

Die Schwäbisch Haller Bürgerstiftung initiierte anlässlich ihres 20jährigen Jubiläums einen Kunst- und Kulturpreis.

Junge Menschen können sich über die Homepage der Bürgerstiftung für den Kunst- und Kulturpreis bewerben. Informationen auf der Homepage.

Zur Förderung der kulturellen Aktivitäten in Schwäbisch Hall möchte die Bürgerstiftung Schwäbisch Hall Zukunft für junge Menschen durch die Auslobung eines Kunst- und Kulturpreises einen Beitrag leisten und dabei insbesondere in Richtung junger Kunst- und Kulturschaffender nachhaltige Impulse setzen. Der Wirkungskreis der Schwäbisch Haller Bürgerstiftung Zukunft für junge Menschen ist dabei fokussiert auf den Altkreis Schwäbisch Hall. Voraussetzung für die Förderwürdigkeit ist die Belebung des öffentlichen Kulturlebens im Wirkungskreis der Bürgerstiftung. Künstlerische Qualität und künstlerische Talente, die geeignet sind, lokal, regional oder überregional Wirkung zu entfalten, können mit dem Kunstpreis anerkannt werden. Alle Kunstformen wie z.B. bildende / darstellende Kunst, Literatur, Musik, Film, interdisziplinäre Projekte usw. sowie spartenübergreifende Werke sowie künstlerische Kooperationen werden für die Bewerbung für den Kunstpreis zugelassen.

Vergeben werden je ein Förderpreis in den folgenden Gruppen

a) Zur Unterstützung bei der Vorbereitung auf ein Studium im künstlerischen Bereich

b) Für Studierende im künstlerischen und kulturellen Bereich

c) Praktizierende Kunst- und Kulturschaffende bis zum Alter von 35 Jahren

Der Förderpreis ist jeweils mit 3.000 € dotiert. Außerdem können Sonderpreise vergeben werden. Die Vergabe erfolgt unabhängig von der Kunstform. Der Kunst- und Kulturpreis soll alle zwei Jahre vergeben werden.

Über die Vergabe des Kunst- und Kulturpreises entscheidet ein Kuratorium, das sich v.a. aus Vertretern der Schwäbisch Haller Kunst- und Kulturszene, sowie Vertretern der regionalen Medien zusammensetzt.

Die Teilnehmer der konstituierenden Sitzung des Kuratoriums zur Vergabe des Kunst- und Kulturpreises der Schwäbisch Haller Bürgerstiftung von links

Wim Buesink (Bürgerstiftung), Dr. Sonja Klee (Kunstverein Schwäbisch Hall), Christian Doll (Freilichtspiele), Bettina Lober (Haller Tagblatt), Werner Feucht (Radio StHörfunk), Thomas Preisendanz (Bürgerstiftung), Michael Klenk (Haller Akademie der Künste), Florian Schellhaas (Musikschule), Sascha Hub (SHA-TV), Dr. Eva König, (Bürgerstiftung), Ute-Christine Berger (Kulturbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall), Jennifer Sittler (Teilhabeprojekte), Stephanie Zigan (Vertreterin der Haller Schulen)