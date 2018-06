Die Preisverleihung des „Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland“ findet am 30. September um 17.00 Uhr im Carmen Würth Forum in Künzelsau statt. Gemeinsam mit der Stiftung Würth zeichnet die JMD seitdem in Abstimmung mit dem Deutschen Musikrat jedes Jahr Einzelpersönlichkeiten, Ensembles und Projekte aus, die in besonderer Weise die von der JMD verfolgten Ziele verwirklichen und dadurch vorbildhafte Impulse geben.

Um Anmeldung unter info@stiftung-wuerth.de wird gebeten.