Premiere - Alte Liebe

Das Ehepaar Lore und Harry ist seit vierzig Jahren verheiratet und hat Höhen und Tiefen des Ehealltags durchlebt.

Die leidenschaftliche Bibliothekarin Lore befürchtet, mit ihrem frisch pensionierten Harry ab jetzt untätig im Garten zu sitzen. Da kommt die Einladung ihrer Tochter zu ihrer dritten Hochzeit. Wie konnte es so weit kommen? Ein temporeicher Schlagabtausch und wundervolle Dialoge erzählen auf amüsante und bewegende Weise von Lores und Harrys Ehekrise.