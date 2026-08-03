Premiere Baby Dronte – Die Geschichte vom geheimnisvollen Ei (Lesekiste) (6+)

von Peter Schössow

Käpt’n Horatio Lüttich und seine Crew sind seit vielen Jahren mit ihrem großen Schlepper KRAUTSAND auf dem Meer unterwegs. Als die KRAUTSAND an einem verflixten Tag durch einen Sturm kaputt geht, stehen Käpt’n, Smutje und co. vor einem Problem: Sie brauchen neunundvierzigtausendachthundertunddreißig Mark und vierundsechzig Pfennige, um den Schlepper zu reparieren! Käpt’n Lüttich ist verzweifelt - da entdeckt er am Ufer ein geheimnisvolles Vogelei. Daraus schlüpft eine Dronte, ein Vogel, der eigentlich seit Jahrhunderten ausgestorben ist. Das ist es! Ein hoher Finderlohn kann die KRAUTSAND retten. Aber als das Vogelbaby daraufhin in den Zoo kommt, ist klar: „Wir holen Baby Dronte da raus!“ Und schon geht es auf abenteuerliche Schiffsreise nach Mauritius, die Heimat der Dronten.