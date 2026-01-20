Premiere: Der Drache vom Drackenstein

Die alte Sage „Der Drache vom Drackenstein" entführt uns in eine Welt mächtiger Drachen, gnitzer Schneider und mutiger Prinzessinnen auf der Schwäbischen Alb.

Sind das alles nur Märchen, oder gibt es sie vielleicht immer noch? Puppenspielerin und Regisseurin Alice Therese Gottschalk begibt sich auf die abenteuerlichen Spuren schwäbischer Sagen und erweckt die verborgene Welt der Drachen wieder zum Leben. Eine Theaterreise für alle kleinen und großen Märchenfans!