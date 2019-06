Premiere der langen SommerNacht

Premiere der langen Nacht

Ebenfalls am 3. Juli findet die Lange Sommernacht statt, an der die experimenta bis 22:00 Uhr geöffnet ist. Besucher können die neu eröffnete Sternwarte erkunden, an einer geführten Tour durch die Labore und den Maker Space teilnehmen oder begleitet von Live-Musik einen Cocktail auf der Dachterrasse genießen. Im Science Dome kommen Raumfahrt-Fans beim Film Moonshots um 19:00 Uhr voll auf ihre Kosten. Der Film zeigt einzigartige Aufnahmen der NASA-Mondflüge und erzählt faszinierende Geschichten des legendären Apollo-Programms. Regisseur Martin Hans Schmitt ist persönlich anwesend und gibt in seiner Einführung interessante Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Films, der ein bewegendes Stück Zeitgeschichte dokumentiert.