Premiere: Der schönste Tag im Leben

Alles ist bereit für den großen Tag, die Hochzeitsgäste haben Platz genommen, nur die Hauptpersonen fehlen. Um die Zeit zu überbrücken, spielt die Hochzeitsband ihre Lieblingsliebessongs aus der deutschen Pop- und Rockgeschichte.

Aber nicht alles klingt in dieser Besetzung wie gewohnt und die gut gelaunten Musiker entdecken neben bekannten Hits auch unbekannte Perlen: träumerische Liebeserklärungen und herzzerreißende Geschichten. Irgendwann stellt sich die Frage, was eigentlich mit dem Champagner ist, der die ganze Zeit darauf wartet, getrunken zu werden. Könnte man die Korken nicht jetzt schon knallen lassen? Gefeiert wird auf jeden Fall, die Gäste wollen gute Laune: Mal schauen, was der Abend noch so bringt! Entwickelt für und mit dem Ensemble der Freilichtspiele und der Kultband Tante Polly.

Musikalische Leitung: Dominik Dittrich

Regie: Christian Doll

Bühne und Kostüm: Kati Kolb