Premiere des Mini-Spielclubs

Anlässe zum Feiern mit Geschenken, leckerem Essen, Gästen und Party gibt es viele. Bei uns auf der TaT-Bühne wird daher Geburtstag gefeiert! Denn jeder Mensch hat Geburtstag und dies ist ein ganz besonders wichtiger Tag: denn Dich gibt es nur einmal und du bist wertvoll. Am Geburtstag feiert dich deine Familie, deine Freunde und alle, die dich mögen. Wie kann man ein Geschenk passend aussuchen und verpacken? Was ist das witzigste Geschenk? Worüber freut man sich wirklich? Gibt es vielleicht auch kulturelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Was macht man, wenn man auch gefeiert werden will und es doof findet, dass sich alles ums Geburtstagskind dreht? Welche Geburtstagsspiele gibt es? Die Theater-Minis haben sich Gedanken gemacht und zeigen ihre eigenen Ideen, die der Verwandtschaft und alles, was zu einer großen Sause gehört. Wie man das Geburtstagskind „hochleben lassen“ kann und gemeinsam das Leben feiert, das zeigt dieses Stück.