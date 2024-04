Premiere: Die Half-Past Theatershow

Impros mit Gästen und modernisierte Klassiker

Ein Abend voller spontaner Kreativität und spannender Unterhaltung! Der TaT-Jugendspielclub präsentiert eine vielfältige Show, die aus zwei Teilen besteht: Zuerst werden lustige, gruppenübergreifende Improvisationen mit Gästen der Theaterwerkstatt Gönningen und der Wannweiler Jugendgruppe „Dramaqueens and King“ gezeigt. Im Anschluss erwarten das Publikum dann noch berühmte, klassische Theaterszenen – zuerst im Original und anschließend in ganz eigenen, modernen Versionen der Jugendlichen. Ein kurzweiliger Abend, an dem gemeinsam auf der Bühne neue Welten erschaffen werden!

u. a. mit Fanni-Mo Weiß, Mirjam Kienle, Zoë-Star Bartocha, Zeynep Uguzer, Lili Nadler, Pia Säuberlich und Marc Kiefer; mit Gästen der Theaterwerkstatt Gönningen und aus Wannweil

Theaterpädagogin: Hannah Sophia Küpper

Alter: ab 8 Jahre

Dauer: 90 Minuten