Premiere: "Die Vergessenden"

DIE VERGESSENDEN von Ariana Emminghaus

Werkstattaufführung

IRGENDWO… ein Ort für Menschen, die vergessen.

IRGENDWER… kümmert sich um diese Menschen.

IRGENDWANN… muss es Frühstück geben, muss die Bettwäsche gewechselt werden, muss der Bus kommen.

IRGENDWIE… hört man sich zu, spricht übereinander, redet aneinander vorbei.

IRGENDWAS wird erinnert.

IRGENDEINER wird vergessen.

„Meine Erinnerungen gehören eben einfach zu mir und ich will, will, will sie nicht weggeben.“

Empathisch, humorvoll und beinahe wie nebenbei gelingt Ariana Emminghaus mit ihrem Stück „Die Vergessenden“ eine Annäherung an das Thema Demenz und Pflege, ohne dabei zu urteilen. Das Theaterstück erzählt von Alltagssituationen, die herausfordern und berühren. Mit den „Runzeln“ schafft die Autorin eine weitere Ebene – sie offenbaren das Unausgesprochene und erinnern an Vergessenes.

Regie: Andreas Entner

Tickets ab Mitte September 2026 unter tickets@kleinestheaterhall.de