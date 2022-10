Ein König zu viel - Premiere

Es soll ein ganz besonderer Tag werden: König Fritz plant eine Fahrt im goldenen Heißluftballon. Doch da taucht ein zweiter Heißluftballon am Himmel auf, und hält direkt auf Köng Fritz zu.

Zusammen stürzen sie ins Meer und retten sich auf eine Insel. Doch nicht genug, der andere behauptet sogar, er sei der wahre König, König Karl. Was tun? Beide sehen aus wie ein König. Beide sprechen wie ein König. Aber es kann doch nur einen König geben, zwei Könige sind einer zu viel! Es gibt leider niemanden auf der Insel, der entscheiden könnte, wer denn nun König ist. Also müssen sich die beiden etwas einfallen lassen.

Ein Wettkampf! Dumm nur, dass in jeder Disziplin ein Unentschieden herauskommt. Fritz und Karl sind sich einig: So lässt sich die Situation nicht lösen. Eine Runde Boxen soll schließlich entscheiden, wer der wahre König ist. Doch was passiert, wenn beide Könige beim Kampf ihr Gedächtnis verlieren und keiner der beiden sich daran erinnern kann, warum sie gekämpft haben, geschweige denn, was ein König ist?